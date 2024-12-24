Исследование: раскрыт секрет идеальной упаковки рождественских подарков

В ходе серии исследований приняли участие более 2600 человек. Людей просили оценить свои эмоции по отношению к подарку после того, как им показали его в трех типах упаковки - упакованном виде, в обычной упаковке и без упаковки. Респондентов также попросили представить, что они дарят или получают подарки в разных упаковках от друзей, пишет Daily Mail.

Оказалось, что многие люди считают «легкомысленными» подарки, упакованные слишком плотно. Когда подарок дарили коллеге или не очень близкому человеку, негативное отношение к излишнему запаковыванию было сильнее. Если отношения с адресатом подарка близкие, чрезмерная упаковка не так сильно влияла на оценку самого подарка. При этом получателям приходится искать способ избавиться от лишних упаковочных материалов, что доставляет дополнительные неудобства.

Любопытно, что дарители, наоборот, в основном предпочитают сложную упаковку, считая, что это показывает их заботу.