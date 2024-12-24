ГАЛЕРЕЯ Смотрите, кто сфотографировался в фотозоне на рождественском рынке в Таллинне

На рождественском рынке в Старом городе находится великолепный фото дом, где на фоне украшений бренда ShiShi все желающие могут попозировать перед камерой.

В первое воскресенье Адвента прибыл долгожданный Санта-Клаус, который останется в своем домике до закрытия рождественского рынка. Пожелания можно опустить в его домик-почтовый ящик.

В центре рождественского рынка на Ратушной площади в этом году возвышается почти 16-метровая пышная ель, привезенная в столицу из Саку.

Елка украшена тысячами рождественских огней, сияние создает волшебную атмосферу традиционному таллиннскому рождественскому рынку, который будет открыт до 27 декабря.