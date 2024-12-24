В фотозоне на Ратушной площади в Таллинне в рождественский период все желающие могут сделать фотографии. Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, кто сфотографировался в фотозоне на рождественском рынке в Таллинне
На рождественском рынке в Старом городе находится великолепный фото дом, где на фоне украшений бренда ShiShi все желающие могут попозировать перед камерой.
В первое воскресенье Адвента прибыл долгожданный Санта-Клаус, который останется в своем домике до закрытия рождественского рынка. Пожелания можно опустить в его домик-почтовый ящик.
В центре рождественского рынка на Ратушной площади в этом году возвышается почти 16-метровая пышная ель, привезенная в столицу из Саку.
Елка украшена тысячами рождественских огней, сияние создает волшебную атмосферу традиционному таллиннскому рождественскому рынку, который будет открыт до 27 декабря.