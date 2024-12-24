Завтра рейс, сегодня температура – что делать? Пять проблемных ситуаций и как их решить

Рвота и понос перед отправлением в аэропорт

Если желудочно-кишечные расстройства возникли в условиях стресса, это не станет опасной для полета ситуацией. Однако,

если вы испытываете такие симптомы, как сильная диарея или рвота, сопровождающиеся слабостью, это может быть признаком пищевого отравления или желудочного вируса.

В такой ситуации лучше не путешествовать, а остаться дома и помогать своему организму восстанавливаться.

Боль и колющие ощущения в груди

Сильная боль в груди - один из самых опасных признаков, который ни в коем случае нельзя игнорировать, даже если на носу давно запланированная и долгожданная поездка. Эти признаки указывают на проблемы с сердцем, которые могут потребовать неотложной медицинской помощи. Боль в груди может быть вызвана недостаточным притоком крови к сердцу из-за закупорки артерии.

«Во время полета в организме увеличивается количество адреналина, повышается артериальное давление, а закупорка кровеносных сосудов может привести к инфаркту миокарда, что является опасной для жизни ситуацией. Также следует помнить, что

в самолете низкое давление воздуха - если ожидается длительный полет, вам определенно следует найти возможность двигаться, чтобы улучшить циркуляцию крови и снизить риск тромбоза глубоких вен», -

подчеркивает фармацевт Лайла Залите.

Недавняя операция или серьезное заболевание