Кейт Миддлтон готовится к роли королевы

В этом году супруги со своими детьми пропустили традиционный праздничный обед в Букингемском дворце с королем Карлом III и остальной монаршей семьей. Вместо этого они прибыли в Анмер-Холл в Норфолке после того, как друг семьи сказал, что это было «невероятно трудное время».

Последние 12 месяцев Кэтрин боролась с раком. Сейчас принцесса закончила химиотерапию, и пара находится дома со своими детьми, 11-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи.

«Никто не мог ожидать того, что этот год принес принцу и принцессе Уэльским. Для них очень важна семья, а дети являются центром их вселенной», - говорит инсайдер.

«Они хотели начать праздновать раньше. Они сосредоточены на этом рождественском [сезоне] на том, чтобы быть с семьей дома, а затем присоединиться к остальной семье Виндзоров на Рождество. Принц Уэльский сказал, что это был самый тяжелый год в его жизни», - добавил близкий друг семьи.

По словам инсайдера, больной Кейт Миддлтон становится все лучше, поскольку она все чаще выходит на публику.

В частности, сейчас Кейт и Уильям живут с осознанием того, что они потенциально лишь в одном шаге от того, чтобы стать королем и королевой, особенно потому, что король Карл продолжает лечение от рака.

«Кэтрин готова стать королевой, как никогда», - сказал историк Хьюго Уикерс.

«Он (король Карл, - ред.) выглядит довольно истощенным вблизи, краснеет вокруг глаз и похудел», - сказал один королевский инсайдер, который недавно видел суверена.