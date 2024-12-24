Радио Elmar призвало своих слушателей составить рейтинг рождественских блюд, чтобы выяснить, что предпочитают жители Эстонии.
TOП РОЖДЕСТВЕНСКИХ БЛЮД ⟩ Что жители Эстонии предпочитают ставить на праздничный стол?
В начале декабря 2023 года члены клуба радио Elmar могли выбрать свои три любимых рождественских блюда. В опросе приняли участие 227 человек. Будьте осторожны: чтение рейтинга вызывает аппетит!
1. Квашеная капуста
2. Свинина, запеченная в духовке
3. Кровяные колбаски
4. Запеченный картофель/вареный картофель/картофельное пюре
5. Холодец
6. Филе индейки/утки/гуся
7. Картофельный салат
8. Мандарины
9. Имбирное печенье
10. Маринованная тыква
11. Салат «Росолье»
12. Рождественский кекс
13. Маринованные грибы
14. Брусничное варенье
15. Запеченная курица
16. Соленая рыба (лосось, форель, сиг)
17. Рулетики с ветчиной
18. Кровяная колбаса
19. Соленая сельдь
20. Сырная тарелка
21. Пирожки с мясом
22. Запеченное яблоко с корицей
23. Бутерброды с килькой
24. Кисель/компот
25. Торт
26. Соленые/маринованные огурцы
27. Паштет из печени
28. Пудинг
29. Рисовая каша
30. Запеканка из брюквы
Аппетитную передачу можно послушать ЗДЕСЬ!