ВИДЕО Полуобнаженный красавец-повар показал, как приготовить вкусный десерт на праздники

Тирамису с корицей - новый взгляд на классический итальянский десерт. Его необычная текстура и аромат корицы наполняют дом атмосферой уюта и предчувствием праздника. Рецепт рассчитан на четыре порции.

Этот десерт - идеальный способ завершить рождественский ужин. Даже если вы не профессиональный повар, с таким рецептом вам по силам создать собственный кулинарный шедевр. Сохраните рецепт и подарите себе и близким кусочек рождественского уюта.​