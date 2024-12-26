Известный повар Владимир Тестарди, который родился и вырос в Украине, мастерски владеет искусством готовки и завораживает своей харизмой. В этот раз красавчик поделился рецептом десерта, который станет настоящим украшением вашего праздничного стола, пишет ТСН.
ВИДЕО ⟩ Полуобнаженный красавец-повар показал, как приготовить вкусный десерт на праздники
Тирамису с корицей - новый взгляд на классический итальянский десерт. Его необычная текстура и аромат корицы наполняют дом атмосферой уюта и предчувствием праздника. Рецепт рассчитан на четыре порции.
Ингредиенты:
- Яйца - 3 штуки
- Маскарпоне - 250 граммов
- Корица
- Стручок ванили
- Сахар - сорок граммов
- Эспрессо - сто миллилитров
- Амаретто или виски - 20 миллилитров
- Бисквитные лепешки «Савоярды» - 14 штук
Приготовление:
- Приготовьте сто миллилитров ароматного эспрессо. Можно добавить в него чайную ложку корицы. Если вы добавляете корицу после заваривания, хорошо все перемешайте. Долейте в готовый кофе 20 миллилитров амаретто или виски - это придаст десерту нежную горчинку и теплоту.
- Отделите яичные белки от желтков. Белки взбейте с щепоткой соли до образования густой пены. При взбивании постепенно добавьте 20 граммов сахара, ложка за ложкой, чтобы пена хорошо держалась.
- Смешайте желтки с остальным сахаром, семенами ванильного стручка и чайной ложкой корицы. Взбивайте на высокой скорости, пока масса не станет густой и похожей на сметану.
- Взбитые желтки постепенно добавьте маскарпоне и взбейте до однородной кремовой текстуры. Затем аккуратно введите белки, перемешайте лопаткой, чтобы сберечь легкость смеси.
- Возьмите форму размером примерно 12х18 сантиметров. На дно выложите треть крема. Смочите печенье «Савоярди» в кофе из амарето и выложите в форму ровным слоем. Затем снова нанесите слой крема, затем еще слой смоченного печенья. Завершите десерт остатком крема, равномерно распределив его.
- Посыпьте десерт столовой ложкой корицы, накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на не менее четыре часа.
Советы:
- Используйте свежие яйца и качественное маскарпоне: это основа вкуса и текстуры.
- Если вы готовите для детей, амаретто или виски можно заменить на миндальный сироп.
- Вместо корицы можно добавить какао, но пряный аромат корицы создает особую праздничную атмосферу.
Этот десерт - идеальный способ завершить рождественский ужин. Даже если вы не профессиональный повар, с таким рецептом вам по силам создать собственный кулинарный шедевр. Сохраните рецепт и подарите себе и близким кусочек рождественского уюта.