Виктория Бекхэм в панике из-за поведения своей 13-летней дочери

Инсайдер рассказал изданию HeatWorld, что Виктория в настоящей панике из-за своей дочери. Поведение Харпер приводит ее в ужас и заставляет с беспокойством думать о будущем дочери. А дело все в том, что слишком быстро выросшая Харпер заявила, что хочет пойти по стопам матери и уже работает над созданием собственного бренда.

Виктория переживает, что еще немного и Харпер заинтересуется не только бизнесом, но и карьерой поп-звезды, решив променять родную Великобританию на Голливуд.

Источник говорит, что 13-летняя Харпер очень быстро вошла во вкус светской жизни, а общение со старшими братьями, чьи избранницы богатые и популярные знаменитости, только способствует этому. Харпер и так теперь много времени проводит без родителей в США, и ситуация рискует обостриться, ведь Виктория совсем не готова выпускать младшего ребенка из-под крыла.

«Харпер видела, как ее мама дружит с такими людьми, как Ким Кардашьян и Ева Лонгория, а ее невестка Никола Пельтц - голливудская актриса, поэтому ей интересен весь этот мир. Она также видела, как ее братья сразу же улетают из гнезда в шоу-бизнес, например, в модельную отрасль, поэтому она уже упоминает о работе за границей и самостоятельном исследовании мира. Но Вик впадает в панику, когда слышит, как Харпер говорит об этом, потому что она боится, что дочь может пойти по неправильному пути», - объяснил собеседник портала.

По словам инсайдера, для Виктории Бекхэм будет душераздирающим тот момент, когда Харпер решит покинуть отчий дом. Но из-за того, что происходит вокруг девочки, это может случиться уже очень скоро - выручает только то, что Харпер до сих пор не позволяют заводить личный блог в соцсетях.