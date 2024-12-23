Перед судом предстал 19-летний житель Эстонии, которому предъявлен длинный список обвинений

20 декабря перед Пярнуским окружным судом предстал 19-летний житель Эстонии, обвиняемый в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Кроме того, ему инкриминируется угон такси. Поскольку в деле замешан несовершеннолетний, заседание по этому вопросу было объявлено закрытым.