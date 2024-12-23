20 декабря перед Пярнуским окружным судом предстал 19-летний житель Эстонии, обвиняемый в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Кроме того, ему инкриминируется угон такси. Поскольку в деле замешан несовершеннолетний, заседание по этому вопросу было объявлено закрытым.
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Перед судом предстал 19-летний житель Эстонии, которому предъявлен длинный список обвинений
В пятницу, 20 декабря, в Пярнуском уездном суде состоялось предварительное слушание, на котором начали рассматривать обвинения, выдвинутые против Карла-Мартена Титсона (19 лет). Список обвинений, предъявленных молодому человеку, длинный и включает сексуальные преступления, совершенные в отношении несовершеннолетнего.