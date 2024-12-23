СМОТРИТЕ Кая Каллас прокатилась на санях и встретилась с Санта-Клаусом в Лапландии

На выходных Кая Каллас приняла участие в саммите в Финляндии.

В минувшие выходные Кая Каллас приняла участие в саммите «Север-Юг», который прошел Саариселькя, на севере Финляндии. Несмотря на огромное количество работы, политики успели встретиться с Санта-Клаусом и покататься на санях.