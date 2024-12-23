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СМОТРИТЕ Кая Каллас прокатилась на санях и встретилась с Санта-Клаусом в Лапландии

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На выходных Кая Каллас приняла участие в саммите в Финляндии.
На выходных Кая Каллас приняла участие в саммите в Финляндии. Фото: Antti Aimo-Koivisto / LEHTI / SIPA / Scanpix

В минувшие выходные Кая Каллас приняла участие в саммите «Север-Юг», который прошел Саариселькя, на севере Финляндии. Несмотря на огромное количество работы, политики успели встретиться с Санта-Клаусом и покататься на санях.

На выходных премьер-министр Финляндии Петтери Орпо принимал четырех высокопоставленных коллег из Европейского союза на встрече по вопросам безопасности и миграции, проходившей в Саариселькя, на севере Финляндии.

В саммите приняли участие глава внешней политики ЕС Кая Каллас, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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