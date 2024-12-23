В минувшие выходные Кая Каллас приняла участие в саммите «Север-Юг», который прошел Саариселькя, на севере Финляндии. Несмотря на огромное количество работы, политики успели встретиться с Санта-Клаусом и покататься на санях.
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СМОТРИТЕ ⟩ Кая Каллас прокатилась на санях и встретилась с Санта-Клаусом в Лапландии
На выходных премьер-министр Финляндии Петтери Орпо принимал четырех высокопоставленных коллег из Европейского союза на встрече по вопросам безопасности и миграции, проходившей в Саариселькя, на севере Финляндии.