ФОТО Дочь Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит тяжелобольной актер

Одетый в уютный свитер-джемпер и темно-синие брюки, звезда фильма «Крепкий орешек» обнял Скаут, когда они стояли вместе в солнечном саду.

Брюс продолжает борьбу с афазией и лобно-височной деменцией, отойдя от публичной жизни. Его довольно редко замечают на публике, время от времени его родные публикуют фото или видео с актером.​

Уиллис является отцом пяти дочерей: Румер (36), Скаут (32), и Таллула (30) с его бывшей женой Деми Мур, а также Мейбл Рэй (12) и Эвелин (10) со своей второй женой Эммой Хеминг-Уиллис.

Деми, которая была замужем за Брюсом с 1987 по 2000 год, недавно поделилась информацией о его здоровье.

В интервью CNN актриса подтвердила, что ее бывший муж «сейчас в очень стабильном состоянии».

Семья Брюса впервые сообщила о его диагнозе в феврале 2023 года, после того как он прекратил карьеру из-за афазии, расстройства мозга, которое влияет на речь и понимание речи.