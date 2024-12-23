20 декабря 24-летний житель Эстонии, приняв участие в кампании «Охота за миллионом», выиграл миллион евро.
КАКОЕ ВЕЗЕНИЕ! ⟩ 24-летний житель Эстонии выиграл миллион евро
Участники кампании «Охота за миллионом» - игроки онлайн-казино. Каждую игру они зарабатывали билеты, среди которых позже разыгрывались те, кто сможет принять участие в финальном розыгрыше и заработать миллион евро.
Счастливым победителем стал 24-летний житель Эстонии, который выиграл место в финале еще в июне.
Несмотря на то, что он оказался среди 19 финалистов и был уже довольно близок к победе, огромный выигрыш стал для молодого человека настоящим сюрпризом.
«Я очень рада за победителя. Также радует тот факт, что молодой человек планирует инвестировать выигранную сумму, а не сразу потратить ее», - отметила представитель Optibet Eesti Анника Паюпуу.
Это был самый крупный выигрыш на Optibet в этом году.