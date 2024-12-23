Что ждет больного раком Карла III в 2025 году: страшное предзнаменование для короля от астролога принцессы Дианы

Принцесса Диана всегда полагалась на влияние звезд и планет и часто обращалась к астрологу Дебби Фрэнк, чтобы узнать о развитии своих отношений с принцем Чарльзом. Несмотря на то, что Дианы давно нет, Дебби все еще уделяет внимание судьбе королевской семьи, включая Чарльза, который теперь стал королем Карлом III.

Недавно астролог поделилась, что в 2025 году Карла ждут испытания, так как он сражается с серьезным заболеванием.

Дебби уверена, что, столкнувшись с проблемами со здоровьем в 2024 году, монарх продолжит переживать как успехи, так и разочарования в 2025-м. Он будет стремиться к достижениям, но также испытывать давление из-за неудач. В конце 2024 года Карл и Камилла окажутся в сложной ситуации.

Астролог рекомендует королю замедлить темп жизни с конца февраля до начала марта. Это время может стать моментом для возвращения к личным интересам и путешествиям. В начале июня звезды напомнят Карлу о важности личных границ. Несмотря на возможные летние трудности, по прогнозам Фрэнк, декабрь принесет королю обновленную энергию.