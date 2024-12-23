Почему Яниса Тимму не могут похоронить: всплыл странный факт

Дело в том, что, во-первых, никто до сих пор не обращался с целью забрать тело Яниса, во-вторых, есть проблемы с документами погибшего.​

«Ситуация такая: он в морге и будет еще лежать долго, так как никто не обращался и нет паспорта умершего. Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо еще нотариально заверить», - сообщил источник.

Собеседник издания добавил, что разрешение на выдачу тела можно получить только в ЦАО Следственного комитета РФ. Для этого необходимо собрать множество документов. После Следственный комитет подпишет разрешение, и только тогда можно будет говорить о времени и дате выдачи тела.