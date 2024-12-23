ТАЛЛИНН И НАРВА Магическое путешествие в царство льда ожидает маленьких жителей Эстонии и их родителей

Полюбившийся эстонскому зрителю профессиональный детский Театр танца Polly вновь отправится в путешествие в сказку вместе со своим любимым зрителем.

В спектакле задействованы более 70 маленьких и взрослых танцоров. Спектакль поражает своей масштабностью, красочностью костюмов и профессионализмом молодых танцоров.

Снеговик Олаф и олень Свен. Фото: Pressifoto

Очаровательный снеговик Олаф и верный олень Свен расскажут зрителям историю, которая приключилась с ними на самом деле. Однажды в королевстве принцессы Анны и ее сестры Эльзы, где всегда царила весна и люди не знали, что такое холод и снежные бури, сбылось древнее предсказание.

Королевство погрузилось в объятия вечной зимы. Что же делать? Как вернуть теплые солнечные дни?

Снять леденящее заклятие может только принцесса Эльза. Но она пропала...

На поиски Эльзы в Царство Льда отправляются ее сестра принцесса Анна, отважный простой паренек Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф.

По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений: встреча с мистическими троллями, горные вершины, знакомство с неразговорчивыми жителями Царства Льда.

Сможет ли дружба и любовь главных героев противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и всех, кто им дорог? Больше информации о спектакле найдете ЗДЕСЬ!

Снеговик Олаф и олень Свен. Фото: Pressifoto

Театр танца Polly - одна из самых больших танцевальных школ Эстонии. Воспитанники Театра танца «Polly» лауреаты и обладатели Гран-При международных и республиканских конкурсов, участники благотворительных и творческих проектов.

С творчеством Театра танца «Polly» знакомы в Латвии, Литве, Болгарии, Англии, Германии, Испании, Италии, Португалии, России, Белоруссии.

В репертуаре Театра танца идут спектакли «Красавица и Чудовище», «Волшебная лампа Аладдина», «Пятнистая история или 101 далматинец», «Дюймовочка», «Чиполлинка и ее друзья», «Рождество в Кентервильском Замке», «Праздник непослушания» и прочие.