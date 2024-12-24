Начало дня благоприятно. Это время приносит хорошие новости и поводы для радости, а также идеи, на реализации которых можно будет сосредоточиться в ближайшее время. Не всегда просто ладить с окружающими, но горячих споров не возникает, конфликтов удается избежать.
ГОРОСКОП НА 24 ДЕКАБРЯ ⟩ Львам и Рыбам сегодня будет непросто, а Девам не стоит терять оптимизма
Вторая половина дня подходит для обсуждения серьезных вопросов лучше, чем первая. Вечер отлично подходит для того, чтобы спокойно обдумать какие-то важные вопросы, планы на будущее, а также поступающие предложения. Даже люди, которые обычно склонны фантазировать и строить иллюзии, сейчас правильно оценивают и сложившуюся ситуацию, и свои силы.
Овен
Благоприятный день для делового общения. Полезно поговорить о будущем, обсудить планы и перспективы. Ваш оптимизм передается тем, кто в последнее время начал сомневаться в успехе. Не исключено, что появятся новые идеи, касающиеся бизнеса. У некоторых Овнов появляется шанс заключить выгодные сделки. Личные отношения складываются гармонично, хотя близкие не всегда понимают вас правильно. Вы терпеливы, готовы снова и снова объяснять то, что кажется очевидным, а если обстановка становится напряженной, всегда находите способ разрядить ее.
Телец
Не переживайте из-за проблем и трудностей, которые могут возникнуть в первой половине дня. Чаще всего речь идет о мелочах. В другое время вы просто не обратили бы на них внимания, а сейчас из-за напряженного эмоционального фона сохранять спокойствие может быть сложно. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, настроение улучшается. Вторая половина дня складывается удачнее первой. Она подходит для общения, обещает приятные встречи и интересные разговоры. Вероятны денежные поступления и неожиданные подарки, а также романтические сюрпризы.
Близнецы
Все непросто, все интересно. Не сразу удается реализовать то, что вы задумали, но даже если на пути возникают преграды, отступать вы не собираетесь. Настойчивость приносит потрясающие плоды, дает шанс добиться того, о чем прежде вы даже всерьез не мечтали. Возможны необычные знакомства, которые окажутся полезными с деловой точки зрения. Старайтесь быть особенно внимательными во всем, что касается денег и документов. Тут даже незначительная ошибка может принести неприятности. Прежде чем заключать сделки и подписывать договоры, посоветуйтесь с людьми, мнению которых доверяете.
Рак
Многое получается хорошо. Часто для того, чтобы добиться отличных результатов, вам даже особенных усилий прикладывать не приходится: достаточно оказаться в нужное время в нужном месте. Оказывается полезным то, чему вы научились раньше. Благодаря своему опыту вы не допускаете ошибок в работе, многие сложные вопросы решаете быстро. Легко ладить с окружающими, и неважно, знаете ли вы друг друга давным-давно или встретились впервые пару дней назад. Ваше обаяние мало кого оставляет равнодушным; легко произвести хорошее впечатление даже на самых требовательных людей.
Лев
Сегодня вы многое склонны принимать близко к сердцу. Даже незначительное происшествие порой заставляет вас задуматься о том, не нужно ли изменить планы, отказаться от задуманного раньше. Хорошо, что рядом есть люди, которые вовремя подсказывают, как нужно действовать, вдохновляют, помогают настроиться на оптимистический лад. Любые вопросы, касающиеся работы, денег, документов или имущества, нужно обсуждать максимально спокойно и конструктивно. Интуиция подсказывает, что лучше пока не принимать окончательного решения? Тогда стоит поступить именно так.
Дева
Не все дается легко, но вы не теряете оптимизма. Именно он помогает добиться успеха там, где другим ситуация кажется сложной, а то и безнадежной. Многие Девы сегодня проводят время, помогая тем, попал в трудное положение, решая чужие проблемы. Это отнимает немало сил, но представители знака рады возможности сделать что-то полезное. Радуют поддержка и внимание близких. Этот день хорошо подходит для семейных мероприятий, встреч с друзьями, домашних праздников. Вы стараетесь порадовать тех, кто вам дорог, и эти люди отвечают тем же.
Весы
Отличный плодотворный день. Можно браться за очень сложные дела, делать первые шаги в совершенно новом направлении. Многим вашим начинаниям сопутствует удача. Хорошо проходят деловые встречи. У Весов, которые ищут новых работодателей или надежных партнеров, будет шанс найти и тех, и других. Влияние позитивных тенденций заметно в личных отношениях. Разногласия и споры остаются в прошлом, легко договориться с теми, чье мнение для вас важно. Романтические свидания проходят отлично, оставляют самое приятное впечатление.
Скорпион
Благоприятный день, отлично подходящий для важных разговоров, обсуждения серьезных вопросов. Вы быстро догадываетесь, чего хотят окружающие, понимаете, что у них на душе. Можно обсуждать планы, касающиеся работы или бизнеса. Люди, которых вы хорошо знаете, дают отличные советы. Вы настойчивы и добиваетесь своего, даже если обстоятельства складываются не самым удачным образом. Многим Скорпионам помогают близкие. Благодаря их поддержке представители знака добиваются того, о чем прежде могли только мечтать. Не исключено, что именно сегодня сбудется какое-то давнее желание.
Стрелец
Отличный день для того, чтобы проявлять инициативу в делах. Ваши идеи кому-то кажутся слишком смелыми, даже рискованными, но находятся и желающие помочь в их осуществлении. Не исключено, что именно сегодня вы поймете, как увеличить свои доходы, или поймете, на чем нужно сосредоточиться, чтобы подняться по карьерной лестнице. Вы с радостью принимаете любые необычные предложения, радуетесь возможности внести нечто новое в свою жизнь. Это очень нравится окружающим. Многие хотят познакомиться с вами поближе.
Козерог
Вы склонны переоценивать свои возможности и можете из-за этого попасть в какие-то непростые ситуации. Подумайте дважды, прежде чем браться за что-то сложное в одиночку или брать на себя серьезные обязательства. Стоит насторожиться, если кто-то слишком настойчиво старается завоевать вашу симпатию, делает одно заманчивое предложение за другим. Настроиться на позитивный лад многим помогают привычные дела. Занимайтесь тем, что радует и хорошо получается; это поможет выбросить неприятные мысли из головы. Вдохновляет общение с близкими: они находят способ поддержать и подбодрить вас.
Водолей
Спокойный плодотворный день. Часто вам не нужно особенно стараться, чтобы достичь успеха: многое складывается очень удачно, и надо лишь воспользоваться стечением обстоятельств и поддержкой звезд, не растеряться. Помогает интуиция. Благодаря ее подсказкам вы быстро понимаете, как лучше действовать. День благоприятен для общения. К вам тянутся очень разные люди, и вы с каждым способны поладить. Не исключено начало дружеских или романтических отношений, которые вскоре начнут играть важную роль в вашей жизни.
Рыбы
День проходит довольно беспокойно. И дело тут не только в событиях, которых может быть неожиданно много, но и в напряженности эмоционального фона. Вы остро реагируете даже на незначительные происшествия, можете переживать из-за пустяков, нервничать, если хоть что-то идет не по плану. Влияние позитивных тенденций сильно, и вы обязательно это почувствуете, как только к вам вернется самообладание. Можно поговорить с близкими о важных вещах, не беспокоясь о том, что возникнут какие-то серьезные разногласия, споры. Вы стараетесь найти компромисс, и это удается.