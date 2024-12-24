ГОРОСКОП НА 24 ДЕКАБРЯ Львам и Рыбам сегодня будет непросто, а Девам не стоит терять оптимизма

Вторая половина дня подходит для обсуждения серьезных вопросов лучше, чем первая. Вечер отлично подходит для того, чтобы спокойно обдумать какие-то важные вопросы, планы на будущее, а также поступающие предложения. Даже люди, которые обычно склонны фантазировать и строить иллюзии, сейчас правильно оценивают и сложившуюся ситуацию, и свои силы.

Овен

Благоприятный день для делового общения. Полезно поговорить о будущем, обсудить планы и перспективы. Ваш оптимизм передается тем, кто в последнее время начал сомневаться в успехе. Не исключено, что появятся новые идеи, касающиеся бизнеса. У некоторых Овнов появляется шанс заключить выгодные сделки. Личные отношения складываются гармонично, хотя близкие не всегда понимают вас правильно. Вы терпеливы, готовы снова и снова объяснять то, что кажется очевидным, а если обстановка становится напряженной, всегда находите способ разрядить ее.

Телец

Не переживайте из-за проблем и трудностей, которые могут возникнуть в первой половине дня. Чаще всего речь идет о мелочах. В другое время вы просто не обратили бы на них внимания, а сейчас из-за напряженного эмоционального фона сохранять спокойствие может быть сложно. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, настроение улучшается. Вторая половина дня складывается удачнее первой. Она подходит для общения, обещает приятные встречи и интересные разговоры. Вероятны денежные поступления и неожиданные подарки, а также романтические сюрпризы.

Близнецы