Эта неделя может стать опасным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала, кому 23-29 декабря стоит быть осторожнее и в чем именно.
Три знака Зодиака, которым стоит быть осторожнее с 23 по 29 декабря 2024 года
Овен
На этой неделе Овнам следует быть внимательнее в отношениях. Ваши импульсивные поступки или резкие слова могут привести к недоразумениям или ссорам с близкими. Постарайтесь контролировать эмоции и обдумывать свои слова, чтобы избежать конфликтов.
Дева
Девам нужно проявить осторожность в финансовых вопросах. Есть вероятность непредвиденных расходов или неудачных покупок. Перед тем как тратить деньги, тщательно проверяйте детали сделок и избегайте импульсивных решений. Планируйте бюджет и следите за мелочами.
Стрелец
У Стрельцов могут возникнуть сложности в рабочей сфере. Возможны недопонимания с коллегами или руководством из-за недостатка ясности в общении. Будьте внимательны к формулировкам и не откладывайте решение вопросов. Уделите внимание деталям и избегайте двойственных фраз.