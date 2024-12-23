Рождество - это время подарков, но порой бывает сложно решить, что подарить близким, особенно мужчинам, у которых, кажется, уже есть все. Чтобы выяснить, что мужчины на самом деле хотят получить в подарок на Рождество, а чего бы им точно не хотелось бы, мы попросили пятерых эстонских мужчин поделиться своими мыслями.
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ТАЙНЫЕ ЖЕЛАНИЯ ⟩ Эстонские мужчины рассказали, что они хотят найти в рождественском подарке и чего точно не хотят!
Оказывается, мужчины больше всего ценят в подарках практичность, индивидуальный подход и тщательно продуманные детали. Однако есть и такие презенты, которые, по их мнению, лучше вообще не класть в праздничный пакет.