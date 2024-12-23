ТАЙНЫЕ ЖЕЛАНИЯ Эстонские мужчины рассказали, что они хотят найти в рождественском подарке и чего точно не хотят!

Рождество - это время подарков, но порой бывает сложно решить, что подарить близким, особенно мужчинам, у которых, кажется, уже есть все. Чтобы выяснить, что мужчины на самом деле хотят получить в подарок на Рождество, а чего бы им точно не хотелось бы, мы попросили пятерых эстонских мужчин поделиться своими мыслями.