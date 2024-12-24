ФОТО И ВИДЕО «До сих пор жду осуществления детской мечты»: жители соцдома в Таллинне о самых сокровенных желаниях

Коданик-Волкова отмечает, что их дом - это трамплин для будущей жизни. «Здесь есть крыша над головой, возможность помыться, поесть, что-то приготовить, подумать о жизни».

В их центре на каждом этаже есть социальный работник, и люди получают постоянные консультации. «Есть и консультанты по долгам, юрист, здесь помогут научиться правильно планировать расходы. Есть все для того, чтобы помочь человеку вернуться к нормальной жизни независимо от проблем», - говорит руководитель социального дома.

«Здесь не работают случайные люди. Мы все относимся к ним с любовью и пониманием», - Анне Коданик-Волкова.

Анне Коданик-Волкова. Фото: Konstantin Sednev

Она не может назвать средний срок пребывания людей в социальном центре: «По-разному. Опять же, зависит от того, какое время человек был без помощи, - говорит Коданик-Волкова. - Как долго человек находился на улице в одиночестве, насколько он социально ушел из этой жизни. Чем быстрее люди попадают в поле зрения социальных работников, тем быстрее происходит восстановление».

Предрождественский праздник в социальном доме устраивают каждый год. «Такой праздник дает им тепло, они получают внимание от нас. Мы не умеем вести себя за столом без алкоголя. И когда сегодня они начали диалог, я специально попросила социальных работников немного подождать, прежде чем продолжить программу. Пусть они поговорят», - объясняет Коданик-Волкова.

Таким образом, считает Анне, может социализировать людей, чтобы они научились разговаривать. «О чем разговаривают алкоголики? Ни о чем. А трезвыми они не разговаривают», - объясняет она.

В столице десять домов Таллиннского центра социальной работы (TSK). У каждого из них своя специфика. На данный момент дом по адресу Туулемаа,6 - самый большой.