В пятницу, 20 декабря, днем около социального центра в Пыхья-Таллинне довольно людно - жители дома спешат на предрождественский праздник. Портал Limon.ee также побывал на мероприятии, чтобы узнать, о чем мечтают клиенты социального дома в следующем году. Смотрите видео!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ «До сих пор жду осуществления детской мечты»: жители соцдома в Таллинне о самых сокровенных желаниях
В зале социального дома сидят человек 30. Сначала кажется, что людей много, все общаются, кто-то смеется. Позже со слов руководителя дома на Туулемаа, 6 Анне Коданик-Волковой мы узнаем, что в доме живет 168 человек.
На столах конфеты, мандарины, пипаркооки. Волонтеры Südamekutse привезли знаменитые пироги из Nikolay. Когда все, кто хотел поучаствовать в мероприятии, собрались, социальные работники центра начали свою программу.
Айта и Оксана сделали презентацию на тему Рождества, в которой рассказали самые распространенные легенды о празднике и его главных героях. После презентации последовала и викторина - клиенты социального дома отвечали на вопросы по тому, что только что услышали, а самые активные участники получили призы в виде конфет и шоколадок.
По словам руководителя социального дома, люди по разным причинам теряют все и оказываются у них. «Слабое звено - это мужчины. Женщины проще приспосабливаются к жизни, они более гибкие. Это, наверное, от природы - мужчины ломаются», - говорит Коданик-Волкова.
Она добавляет, что самая распространенная причина, по которой люди оказываются в социальном доме, - потеря работы и проблемы из-за алкоголя. Клиент центра добавляет, что это еще и люди, которые вышли из тюрьмы. «Пока я был в тюрьме, брат продал квартиру родителей, и мне негде было жить, когда вышел. Сначала жил у сестер, потом оказался здесь», - говорит мужчина. «Близкие, родители выписывают, и люди остаются между небом и землей... Здесь они начинают делать свои первые шаги», - добавляет руководитель дома.
Коданик-Волкова отмечает, что их дом - это трамплин для будущей жизни. «Здесь есть крыша над головой, возможность помыться, поесть, что-то приготовить, подумать о жизни».
В их центре на каждом этаже есть социальный работник, и люди получают постоянные консультации. «Есть и консультанты по долгам, юрист, здесь помогут научиться правильно планировать расходы. Есть все для того, чтобы помочь человеку вернуться к нормальной жизни независимо от проблем», - говорит руководитель социального дома.
«Здесь не работают случайные люди. Мы все относимся к ним с любовью и пониманием», - Анне Коданик-Волкова.
Она не может назвать средний срок пребывания людей в социальном центре: «По-разному. Опять же, зависит от того, какое время человек был без помощи, - говорит Коданик-Волкова. - Как долго человек находился на улице в одиночестве, насколько он социально ушел из этой жизни. Чем быстрее люди попадают в поле зрения социальных работников, тем быстрее происходит восстановление».
Предрождественский праздник в социальном доме устраивают каждый год. «Такой праздник дает им тепло, они получают внимание от нас. Мы не умеем вести себя за столом без алкоголя. И когда сегодня они начали диалог, я специально попросила социальных работников немного подождать, прежде чем продолжить программу. Пусть они поговорят», - объясняет Коданик-Волкова.
Таким образом, считает Анне, может социализировать людей, чтобы они научились разговаривать. «О чем разговаривают алкоголики? Ни о чем. А трезвыми они не разговаривают», - объясняет она.
В столице десять домов Таллиннского центра социальной работы (TSK). У каждого из них своя специфика. На данный момент дом по адресу Туулемаа,6 - самый большой.