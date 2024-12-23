ФОТО Мужчина в костюме Гринча устроил переполох на Ратушной площади в Таллинне

Гринч пытался утащить угощения из домиков торговцев на Рождественской ярмарке, приплясывал, приставал к прохожим и заглядывал в домик к Санта-Клаусу. Однако его цель была не испортить праздник, а наоборот - создать волшебное настроение у жителей Таллинна и гостей столицы.

И это ему удалось! Люди смеялись, указывали на кинозлодея пальцами, с восторгом снимали его на телефоны и просили сделать совместные фото. Особенно активно на происходящее реагировали дети: они не пугались Гринча, а наоборот, искренне смеялись над его поведением.