Накануне самого светлого праздника года на Ратушной площади в Таллинне был замечен необычный персонаж - мужчина, нарядившийся в костюм Гринча из знаменитого американского фильма «Гринч - похититель Рождества».
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ФОТО ⟩ Мужчина в костюме Гринча устроил переполох на Ратушной площади в Таллинне
Гринч пытался утащить угощения из домиков торговцев на Рождественской ярмарке, приплясывал, приставал к прохожим и заглядывал в домик к Санта-Клаусу. Однако его цель была не испортить праздник, а наоборот - создать волшебное настроение у жителей Таллинна и гостей столицы.