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«Не могу получить новые!» Сильвия Илвес вынуждена отложить операцию по увеличению груди из-за ремонта дома

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Сильвия Илвес.
Сильвия Илвес. Фото: Martin Pedaja

Недавно купившая себе дом Сильвия Ильвес находится на грани выгорания. Помимо того, что ей приходится работать днями и ночами, чтобы привести новый дом в жилое состояние, теперь она вынуждена отказаться от давно запланированной операции по увеличению груди. «Планировала в январе сделать грудь, но никаких сисек не будет», - рассказывает Ильвес редакции, добавляя, что дом отнимает у нее всё свободное время и деньги.

Летом 2024 года 31-летняя виолончелистка Сильвия Ильвес отправилась в Турцию, чтобы сделать шикарную улыбку.

«Теперь я действительно обладательница голливудской улыбки», - радовалась тогда Сильвия. «Работа была выполнена быстро и качественно - 24 новых зуба, из которых восемь прошли лечение корневых каналов, всего за шесть дней».

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