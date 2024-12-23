«Не могу получить новые!» Сильвия Илвес вынуждена отложить операцию по увеличению груди из-за ремонта дома

Недавно купившая себе дом Сильвия Ильвес находится на грани выгорания. Помимо того, что ей приходится работать днями и ночами, чтобы привести новый дом в жилое состояние, теперь она вынуждена отказаться от давно запланированной операции по увеличению груди. «Планировала в январе сделать грудь, но никаких сисек не будет», - рассказывает Ильвес редакции, добавляя, что дом отнимает у нее всё свободное время и деньги.