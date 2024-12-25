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ФОТО-ТОП Выбирает Vogue: лучшие выходы на красный ковер в 2024 году

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Фото статьи
Фото: Reuters/Scanpix, TVNET kolāža

Журнал Vogue - это Библия моды, с этим не поспорит ни один критик моды. Посмотрим, какие наряды признало лучшими это издание!

Кайли Дженнер в изысканном вечернем платье Ludovic de Saint Sernin.

Фото статьи
Фото: AP/Scanpix

Белла Хадид в сексуальном коктейльном платье Saint Laurent.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Кэри Маллиган в произведении от Schiaparelli.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Кендалл Дженнер в вечернем платье Maison Margiela.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Зендея и платье Maison Margiela на Met Gala.

Фото статьи
Фото: AP/Scanpix

Эмили Ратаковски в авангарде Jacquemus.

Фото статьи
Фото: AP/Scanpix

Хантер Шефер в платье от Prada.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Дженнифер Лоуренс в изящном платье от Givenchy.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Марго Робби в вечернем платье от Versace. 

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Блейк Лайвли в винтажном платье Versace. 

Фото статьи
Фото: AP/Scanpix

Эмма Коррин в платье Alexander McQueen. 

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Николь Кидман в вечернем платье Schiaparelli.

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix

Аня Тейлор-Джой в костюме Jil Sander. 

Фото статьи
Фото: REUTRS/Scanpix
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