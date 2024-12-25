Журнал Vogue - это Библия моды, с этим не поспорит ни один критик моды. Посмотрим, какие наряды признало лучшими это издание!
ФОТО-ТОП ⟩ Выбирает Vogue: лучшие выходы на красный ковер в 2024 году
Кайли Дженнер в изысканном вечернем платье Ludovic de Saint Sernin.
Белла Хадид в сексуальном коктейльном платье Saint Laurent.
Кэри Маллиган в произведении от Schiaparelli.
Кендалл Дженнер в вечернем платье Maison Margiela.
Зендея и платье Maison Margiela на Met Gala.
Эмили Ратаковски в авангарде Jacquemus.
Хантер Шефер в платье от Prada.
Дженнифер Лоуренс в изящном платье от Givenchy.
Марго Робби в вечернем платье от Versace.
Блейк Лайвли в винтажном платье Versace.
Эмма Коррин в платье Alexander McQueen.
Николь Кидман в вечернем платье Schiaparelli.
Аня Тейлор-Джой в костюме Jil Sander.