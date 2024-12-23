ГАЛЕРЕЯ Таллиннский педагог придумала, как превратить экзамен в веселый праздник

Номера, которые ученики студии подготовили для отчетного экзамена-концерта, оценивало жюри, в состав которого вошли педагоги, артисты, общественные деятели и журналисты. Для юных артистов возрастом от 5 до 19 лет, оценки были по-настоящему рождественскими - «очень хорошо!», «превосходно!»

Все участники получили бесценный опыт выступления на сцене, полезные советы от профессионального жюри, а зрители - массу удовольствия.

Концепцию рождественского экзамена-концерта бессменному руководителю DeLight, педагогу по вокалу Елене Савчук подсказала ее коллега из Молдовы.

«Она уже пять лет в своей студии проводит такой экзамен дважды в год. Я считаю, что это правильно: когда в рамках отчетного концерта дети получают оценку независимых экспертов, это становится неким итогом их работы», - говорит Елена Савчук.

Смотрите, как ярко прошел рождественский экзамен-концерт!