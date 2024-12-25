СУВЕНИРЫ НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ Подарочный набор для одного звездного счастливчика на «Золотом глобусе» включает частный перелет в Финляндию

В начале нового года в Лос-Анджелесе состоится 82-я церемония вручения «Золотого глобуса», на которой будут присуждены престижные награды за фильмы и телесериалы уходящего года. Помимо наград, голливудские звезды получат ценные подарочные наборы, общая стоимость которых составляет один миллион долларов.
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Независимо от того, окажется ли церемония «Золотого глобуса», которая состоится 5 января 2025 года, успешной для гостей с точки зрения победы, всех номинированных звезд ждет щедрый подарочный набор, сообщает Daily Mail. Награды получат и те звезды, которые будут вручать призы своим коллегам.