СУВЕНИРЫ НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ Подарочный набор для одного звездного счастливчика на «Золотом глобусе» включает частный перелет в Финляндию

Независимо от того, окажется ли церемония «Золотого глобуса», которая состоится 5 января 2025 года, успешной для гостей с точки зрения победы, всех номинированных звезд ждет щедрый подарочный набор, сообщает Daily Mail. Награды получат и те звезды, которые будут вручать призы своим коллегам.