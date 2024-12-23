47-летняя владелица салона красоты Марью Карин снова удивляет публику! У блондинки дома уже есть собаки, кошка, кролик, черепаха и «лев» в лице мужа, но тем не менее косметолог почувствовала, что в ее жизни чего-то не хватает. Так что она приобрела козленка по кличке Мати. «Это была любовь с первого взгляда. Ухо немного потрепанное, но для любви это не важно», - описывает Карин свои эмоции, добавляя, что сегодня она планирует купить голубя на аукционе.
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МИЛЫЕ ФОТО ⟩ «Гуляет на поводке лучше, чем собаки!» Эстонская королева уколов красоты завела козленка в своем доме в Нымме
В прошедшее воскресенье, 22 декабря, Марью Карин исполнила свою давнюю мечту - завести козленка.