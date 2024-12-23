МИЛЫЕ ФОТО «Гуляет на поводке лучше, чем собаки!» Эстонская королева уколов красоты завела козленка в своем доме в Нымме

Сказано - сделано. Королева уколов красоты, ежедневно показывающая публике свою личную жизнь, сразу же поделилась радостной новостью с поклонниками в социальных сетях: «Если вы еще сомневались в здравомыслии Марью, то теперь в этом нет необходимости».



«У меня одно ухо и рог повреждены. Это случилось еще до того, как хозяйка ранчо Ranna спасла меня. Но жизнь интересна. Сегодня я переехал в Нымме, сейчас хожу за Марью по пятам. Нуфф сначала задирался, но потом понял, что у меня только один рог поврежден, и теперь ходит и облизывает меня. Я здесь не только как рождественский козел. Я буду приносить радость своим хозяевам и соседям. Сегодня уже гулял на поводке, и делаю это лучше, чем собаки. Кроме того, я еще и мурлычу. На какое-то время я точно захвачу Instagram и Facebook Марью Карин. Желаю всем благополучного возвращения домой и счастливых праздников! Я постараюсь привыкнуть к этой странной семье», - говорится в подписи к посту с фотографией Мати.