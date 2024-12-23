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«За это время можно умереть!» Жительница Эстонии пожаловалась на рентгенологические исследования и поделилась своим горьким опытом

Перевод: Светлана Карабут
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Медицинский центр Confido. Иллюстративный снимок.
Медицинский центр Confido. Иллюстративный снимок. Фото: Konstantin Sednev

Несколько жительниц Рапла рассказали, как столкнулись с долгими очередями на рентген, заказанный через местный медицинский центр Confido.

«Они сами признают, что это ненормально, но говорят, что ничего не могут сделать», - пожаловалась одна из женщин редакцию Elu24. Confido уточняет, что сроки получения результатов рентгена не зависят от них, а от поставщика услуги, которым для пациентов из Рапла является больница Рапла. Также в Confido добавили, что направления на рентген действительны по всей Эстонии, и пациенты имеют право выбрать любого поставщика услуг.

В редакцию обратилась обеспокоенная пациентка из города Рапла, которая захотела рассказать свою историю, чтобы предотвратить трагические последствия.

Жительница Рапла рассказала, что первые симптомы заболевания появились у нее еще 10 октября: «В первые четыре дня у меня держалась температура выше 38 градусов, появился кашель, я сильно потела. Когда температура прошла, становилось все хуже, у меня развился сильный сухой кашель. Я лечилась, как могла, но чувствовала, что что-то не так».

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