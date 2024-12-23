«За это время можно умереть!» Жительница Эстонии пожаловалась на рентгенологические исследования и поделилась своим горьким опытом

«Они сами признают, что это ненормально, но говорят, что ничего не могут сделать», - пожаловалась одна из женщин редакцию Elu24. Confido уточняет, что сроки получения результатов рентгена не зависят от них, а от поставщика услуги, которым для пациентов из Рапла является больница Рапла. Также в Confido добавили, что направления на рентген действительны по всей Эстонии, и пациенты имеют право выбрать любого поставщика услуг.