ФОТО Актер Александр Петров впервые станет отцом

Оказалось, что Петров и его супруга ожидают рождения первенца.

Супруга артиста, на которой он женился год назад, опубликовала трогательное фото с заметно округлившимся животом, сопроводив его подписью: «Ждем тебя!».

Судя по опубликованным кадрам, Виктория находится на поздних сроках беременности, однако пара предпочитает не раскрывать пол будущего ребенка. Пользователи социальных сетей активно поздравляют супругов и оставляют теплые пожелания в комментариях.

История их отношений стала неожиданностью для поклонников. До брака с Викторией Александр длительное время был в отношениях с коллегой по сцене Стасей Милославской. Однако неожиданно для всех актер сделал выбор в пользу другой девушки.

О свадьбе пары стало известно только после того, как Петров поделился снимками из загса, на которых они уже официально были мужем и женой. В своем признании актер рассказал, что их роман развивался стремительно.

Теперь пара готовится к новому этапу - рождению первенца, а поклонники продолжают внимательно следить за их отношениями.