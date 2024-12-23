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Подарки на Рождество по гороскопу: лучшее решение для каждого знака Зодиака

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Эти подарки станут магнитами для удачи в любой сфере жизни.

Эзотерики подсказали, какие презенты помогут восстановить энергию и привлечь счастье для каждого знака Зодиака. Эти вещи, на первый взгляд, обычные, однако именно они расчищают энергетические каналы отношений, успеха и финансов, пишет Hochu.ua.

Овен: книга

Телец: новая посуда

Близнецы: яркий шарф

Рак: духи, ароматические масла

Лев: цветущий вазон

Дева: лампу на батарейках

Весы: цветы

Скорпион: свечи

Стрелец: полотенца

Козерог: вазон, который имеет толстые листья без цветов

Водолей: декоративный фонтан или аквариум с рыбкой

Рыбы: одеяло или плед

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