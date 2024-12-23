Подарки на Рождество по гороскопу: лучшее решение для каждого знака Зодиака

Эзотерики подсказали, какие презенты помогут восстановить энергию и привлечь счастье для каждого знака Зодиака. Эти вещи, на первый взгляд, обычные, однако именно они расчищают энергетические каналы отношений, успеха и финансов, пишет Hochu.ua.