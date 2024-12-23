Эти подарки станут магнитами для удачи в любой сфере жизни.
Подарки на Рождество по гороскопу: лучшее решение для каждого знака Зодиака
Эзотерики подсказали, какие презенты помогут восстановить энергию и привлечь счастье для каждого знака Зодиака. Эти вещи, на первый взгляд, обычные, однако именно они расчищают энергетические каналы отношений, успеха и финансов, пишет Hochu.ua.
Овен: книга
Телец: новая посуда
Близнецы: яркий шарф
Рак: духи, ароматические масла
Лев: цветущий вазон
Дева: лампу на батарейках
Весы: цветы
Скорпион: свечи
Стрелец: полотенца
Козерог: вазон, который имеет толстые листья без цветов
Водолей: декоративный фонтан или аквариум с рыбкой
Рыбы: одеяло или плед