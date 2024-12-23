Эстонская актриса о шопинге в модной столице: один универмаг буквально кричал мне, какая я бедная!

Недавно актриса и певица Кристель Ааслайд побывала в Милане вместе со своей лучшей подругой Теэле Вийра, пишет Elu24. «Хотя я стала немного сдержаннее и уже не так часто занимаюсь шопингом, в Милане не позволить себе этого - невозможно!» - признается актриса.

Ааслайд рассказывает, что они с подругой приобрели одинаковые боди в местном магазине. «Это был такой магазин для "сорок"», - смеется Ааслайд и добавляет, что за этот стильный предмет одежды она заплатила 49 евро.

«Мы держались подальше от Gucci и Louis Vuitton - туда заходить смысла нет», — покачивает головой Кристель. Она поясняет: «Я была в одном универмаге, который буквально кричал мне, какая я бедная. Ходила между полками и думала: ладно, я всё поняла». Ааслайд добавляет, что они с Теэле Вийра предпочли покупать вещи с более скромными ценниками.

На приближающееся Рождество актриса планирует отправиться в свой родной Сааремаа. «У нас есть традиция: объезжать дома родственников. Обычно мы завершаем круг по Сааремаа и возвращаемся на материк. В течение года мы больше времени проводим с семьей Маттиаса, но на Рождество уделяем несколько дней моей семье», - делится она.