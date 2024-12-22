Женщина с 16-м размером груди рассказала, почему ее сторонятся другие девушки

Лайла Кинг из Торонто, Канада, - мать троих детей и обладательница груди 16 размера. Девушка, обладающая столь пышными формами, имеет почти 747 тысяч подписчиков в Instagram и около 100 тысяч - в TikTok. В своих видео она не только демонстрирует все, чем ее щедро наградила природа, но и делится с пользователями рассказами о том, каково это – жить с такой грудью.

27-лейла Лайла рассказывала журналистам, как в школе, где учатся ее дети, учительница пристыдила ее за то, что она не носит бюстгальтер.

«Однажды я отвезла детей в школу и увидела высокомерную учительницу, которая оглядела меня с ног до головы. Когда я отмахнулась от нее, она сказала, что, возможно, мне стоит пересмотреть свою одежду. Она считала, что я выглядела неподобающе. На мне была только футболка и леггинсы - то, что носят 99 процентов других мам. Думаю, тот факт, что на мне не было бюстгальтера, сделал это "неподобающим". С тех пор я ее не видела», - призналась она.

В ответ Лейла заявил, что не собирается носить бюстгальтер в угоду чьим-то представлениям.

Кроме того девушка, рост которой - 161,5 см, говорит, что другие женщины ее сторонятся и боятся, что она «может украсть их мужей».