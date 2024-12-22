10 лет назад Лейла Кинг всерьез задумывалась об уменьшении груди, но после консультации у хирурга передумала это делать. Со временем она сумела полюбить себя такой, какая есть, пишет Фокус.
Женщина с 16-м размером груди рассказала, почему ее сторонятся другие девушки
Лайла Кинг из Торонто, Канада, - мать троих детей и обладательница груди 16 размера. Девушка, обладающая столь пышными формами, имеет почти 747 тысяч подписчиков в Instagram и около 100 тысяч - в TikTok. В своих видео она не только демонстрирует все, чем ее щедро наградила природа, но и делится с пользователями рассказами о том, каково это – жить с такой грудью.
27-лейла Лайла рассказывала журналистам, как в школе, где учатся ее дети, учительница пристыдила ее за то, что она не носит бюстгальтер.
«Однажды я отвезла детей в школу и увидела высокомерную учительницу, которая оглядела меня с ног до головы. Когда я отмахнулась от нее, она сказала, что, возможно, мне стоит пересмотреть свою одежду. Она считала, что я выглядела неподобающе. На мне была только футболка и леггинсы - то, что носят 99 процентов других мам. Думаю, тот факт, что на мне не было бюстгальтера, сделал это "неподобающим". С тех пор я ее не видела», - призналась она.
В ответ Лейла заявил, что не собирается носить бюстгальтер в угоду чьим-то представлениям.
Кроме того девушка, рост которой - 161,5 см, говорит, что другие женщины ее сторонятся и боятся, что она «может украсть их мужей».
«Каждый день моя грудь привлекает много внимания. Обычно люди ничего не говорят, но я точно получаю взгляды. Они смотрят, потому что она такая большая. Можно было бы подумать, что другие мамы понимают, насколько неудобными могут быть бюстгальтеры. Но, возможно, они просто завидуют и беспокоятся, что я утащу их мужей. Очевидно, я совершенно не гонюсь за их партнерами. Если их это так беспокоит, им следует прятать своих мужей», - подчеркнула Лейла, добавив, что если их так оскорбляет то, что она не носит бюстгальтер, это их проблема, а не ее.
Еще с детства большая грудь была проблемой для девушки.
«В седьмом классе я перешла от чашки A к большой чашке C к концу года. В детстве это было последнее, чего я хотела. Я была бы счастливее, если бы у меня была плоская грудь. Люди всегда издевались надо мной, потому что думали, что я набиваю бюстгальтер ватой. В основном это были девочки», - вспоминает она.
В девятом классе у нее уже был размер E. Она не могла носить бюстгальтеры или одежду, которую хотела, да и бюстгальтеры тоже были очень дорогими.
«Мне было трудно найти модную одежду, которая хорошо сидела бы на мне. В подростковом возрасте у меня была тонкая талия, но с большой грудью мне приходилось покупать больший размер. Я покупала большой или очень большой размер. Это вредило моей самооценке», - продолжила Лайла.
@lylasbigheartx3
Always trust your gut IG: lylasbigheart♬ No becuse everyone under this sound is so hot - ⭐️⭐️⭐️
Когда ей было 18 лет, она хотела уменьшить грудь и даже пошла на консультацию к хирургу, но так и не решилась на операцию.
За последние несколько лет Лайла научилась любить свою грудь. Теперь она зарабатывает деньги через OnlyFans и находится в счастливых отношениях.
«Мой партнер поддерживает то, что я делаю, - он большой поклонник моей груди», - заключила она.
Сейчас Лайла активно постит в соцсетях видео и фото, на которых продолжает демонстрировать свою грудь и свое отношение к хейтерам. В комментариях девушку традиционно хвалят и восторгаются ею, но есть и те, кто рекомендует ей либо надеть белье, либо таки решиться на операцию по уменьшению груди. Таких Кинг благодарит за внимание и вежливо отказывается от их советов.