ГОРОСКОП НА 23 ДЕКАБРЯ У Львов возникнут некоторые трудности, а Водолеям полезно сменить обстановку

Стрелец

Что бы ни происходило, вы сохраняете спокойствие, не поддаетесь на провокации и принимаете взвешенные решения. Именно это позволяет избежать ошибок и опрометчивых поступков, о которых пришлось бы пожалеть. Вероятны успешные деловые переговоры. Не исключено, что сегодня вы познакомитесь с людьми, с которыми вскоре будете вместе работать. День подходит для домашних мероприятий: можно пригласить гостей, устроить семейный праздник или дружескую вечеринку. Вам удается всем поднять настроение. Даже те, кто в последнее время столкнулся с серьезными трудностями, рядом с вами чувствуют себя лучше.

Козерог

Отдохните. Это не лучший день для важных и сложных дел, ответственных решений. Не всем представителям знака удается правильно оценить ситуацию; многие склонны выдавать желаемое за действительное. Стоит прислушаться к советам, если их дают люди, опыту которых вы доверяете. Можно запланировать на этот день небольшие поездки. Они, скорее всего, сложатся удачно, подарят массу позитивных эмоций. Вероятны незапланированные расходы. Но речь тут идет о незначительных суммах, которые не станут для вас проблемой. Не спешите с покупками, сегодня может быть трудно сделать верный выбор.

Водолей

Не спешите. Это определенно не лучший день для решительных действий и кардинальных перемен. Лучше придерживаться плана, составленного раньше: так вы и сами сможете избежать лишних волнений, и окружающих от них избавите. Обсуждение любых вопросов, касающихся работы и бизнеса, стоит вести терпеливо и спокойно, даже если вас будут пытаться вывести из равновесия. День хорошо подходит для общения с самыми близкими людьми, а также совместного отдыха, каких-то развлекательных поездок. Вам полезно сменить обстановку; многих Водолеев это вдохновляет.

Рыбы

Вы настроены оптимистично и верите в удачу своих начинаний. Это часто оказывается полезным, но может и к трудностям привести, если вы слишком решительно возьметесь за очень сложное дело, переоценив свои силы. Подумайте, с кем вы могли бы посоветоваться. Люди, чей опыт мог бы вам пригодиться, есть в самом близком окружении. Поездки могут складываться не слишком удачно. Порой они отнимают гораздо больше времени, чем вы ожидали. Но серьезных проблем не возникнет, а с мелкими трудностями вы быстро справитесь.