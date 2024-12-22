Ким Кардашьян вышла на публику в кожаном платье с вырезами и глубоким декольте

44-летняя Ким Кардашьян появилась в откровенном наряде на ежегодной рождественской вечеринке собственного бренда одежды Skims. Модель выбрала для мероприятия красное кожаное макси-платье с глубоким декольте и вырезами. Бизнесвумен вышла на публику в гипсе и прозрачной босоножке на каблуках. Кардашьян дополнила образ серьгами и цепочкой с кулоном. ​Звезде реалити-шоу сделали объемную укладку и вечерний макияж.

В начале декабря Ким Кардашьян сломала ногу. На днях модель закатала туфли на каблуке в гипс и пошла на концерт Билли Айлиш. Результат бизнесвумен показала в соцсетях. Знаменитость также показала, что несмотря на перелом, сделала педикюр с красным гель-лаком.

До этого Ким Кардашьян с четками на шее снялась для рекламы нижнего белья Skims, созданного в коллаборации с итальянским брендом Dolce & Gabbana. Внимание поклонников привлекли четки на шее модели.