Пара с 22-летней разницей в возрасте постоянно сталкивается с семейными драмами: «Меня обвиняют в том, что я нашла себе папика»

В своем популярном видео пользовательница TikTok по имени Брук поделилась подробностями о своих отношениях. «Если встречаешься с мужчиной, который на 22 года старше, тебе даже не придется ничего делать», - посоветовала она своим подписчикам.

33-летняя Брук встретила 55-летнего Пэта шесть лет назад, когда она еще училась в университете. На самом деле их познакомила соседка по университетской квартире Брук. Брук рассказала, что ее тогдашняя лучшая подруга была дочерью сводной сестры Пэта, сообщает The Sun.