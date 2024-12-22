Женщина, находящаяся в отношениях с большим возрастным разрывом, рассказала, какие семейные проблемы это вызвало. От осторожных членов семьи до разъяренной бывшей жены - паре пришлось справляться с множеством сложных ситуаций.
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Пара с 22-летней разницей в возрасте постоянно сталкивается с семейными драмами: «Меня обвиняют в том, что я нашла себе папика»
В своем популярном видео пользовательница TikTok по имени Брук поделилась подробностями о своих отношениях. «Если встречаешься с мужчиной, который на 22 года старше, тебе даже не придется ничего делать», - посоветовала она своим подписчикам.