Свадьба века за 600 миллионов долларов: Джефф Безос женится на Лорен Санчес

Несмотря на секретность, организаторы все же дали журналистам некоторые зацепки. В частности, пара намерена в этот день иметь все самое лучшее и не жалеет денег на логистику и доставку.

«Они выберут свои любимые вещи со всего мира и привезут их в Аспен, будь то торт из Парижа, парикмахер из Нью-Йорка или струнный оркестр из Лос-Анджелеса», - сказала Сара Роуз Аттман, которая среди других занимается подготовкой свадьбы, обещающей обещает стать самым громким светским событием года.

Ранчо Данбар актера Кевина Костнера - любимое место для проведения свадебных приемов у пар с высоким доходом, и его можно забронировать на неделю примерно за 1,4 миллиона долларов. Однако не исключено, что будут задействованы и другие локации для торжества.

«Лучшее место в Аспене - свадьба на заднем дворе, потому что это, вероятно, чей-то особняк миллиардера. Обычно у этих людей есть дома в Аспен. Многие останавливаются у своих родственников или друзей, у которых здесь есть особняки. Отец Джеффа Безоса очень известен в Аспене как очень добрый и милый парень, он живет здесь уже несколько десятилетий и связан с Институтом Аспена», - говорят организаторы свадеб.

У матери Безоса Джеки и ее мужа Мигеля есть дом в Ред-Маунтин, одном из районов, любимых миллиардерами-жителями города.

Ожидается, что на свадьбу пары прибудут очень много знаменитостей, а местный аэропорт готовится принять больше рейсов, чем обычно.