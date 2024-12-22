Самая известная эстонская певица всех времен и народов Анне Вески стала последней гостьей шоу Hommik Annuga, где рассказала ведущему, за кого она больше всего болеет в конкурсе «Хит года» на Radio 2, каковы ее жизненные мотивы и что она думает о приложении для знакомств Tinder.
Для подписчиков
«Жизнь надо проживать достойно!» Анне Вески снова уклонилась от ответа на вопрос об отношениях
Неизменно яркая 68-летняя Анне Вески заявила в эфире программы Hommik Annuga , что ее голос в конкурсе «Хит года» на Radio 2 точно достанется песне 5MIINUST & Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi.