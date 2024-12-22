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«Жизнь надо проживать достойно!» Анне Вески снова уклонилась от ответа на вопрос об отношениях

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Фото статьи
Фото: Mardo Männimägi

Самая известная эстонская певица всех времен и народов Анне Вески стала последней гостьей шоу Hommik Annuga, где рассказала ведущему, за кого она больше всего болеет в конкурсе «Хит года» на Radio 2, каковы ее жизненные мотивы и что она думает о приложении для знакомств Tinder.

Неизменно яркая 68-летняя Анне Вески заявила в эфире программы Hommik Annuga , что ее голос в конкурсе «Хит года» на Radio 2 точно достанется песне 5MIINUST & Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi​.

«Прежде всего, мы выступали на одной сцене с группой Puuluup, и я видела их развитие и их выступление на Евровидении. Мне очень нравится их жизнерадостность и стремление. С каждым годом они становятся только лучше, взрослее и профессиональнее».

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