Екатерина Павленко, солистка группы Go_A со сцены поцеловала загадочную поклонницу из зала. Она не рассекретила, была ли знакома с девушкой до романтического жеста, пишет Фокус.
ВИДЕО ⟩ «Неожиданный поворот»: Солистка популярной украинской группы поцеловала девушку во время концерта
Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко неожиданно поцеловала девушку во время концерта. Кадрами поделилась в соцсетях волонтер Олеся Корженевская.
Певица выступила на концерте группы Qarpa (до 2007 года - Фактично Самі), лидером которой является писательница Ирэна Карпа. Выступление Павленко отличилось неожиданным поцелуем.
На видео видно, что на плечах у парня сидела девушка и слушала концерт. Артистка во время выступления подошла к краю сцены, потянулась к ней и поцеловала, после чего вернулась к другим артисткам.
«Неожиданный поворот на концерте», - подчеркнула Корженевская.
Павленко не прокомментировала поцелуй и не рассказала, была ли знакома с девушкой, которую поцеловала. Однако она сделала репост видео в Instagram-рассказах.
«Я и баталии с голосованием в Дії», - подписала кадры солистка.
Речь идет о голосовании за состав жюри Нацотбора на Евровидение 2025 года. Павленко есть среди кандидатов, а голоса украинцев собирают через приложение «Дія».
Поклонники Go_A поддержали звезду.
«Поцелуй девушек, это как-то так нежно, красиво, эстетично», - говорится в одном из комментариев.
Некоторые фанаты даже позавидовали девушке, которую поцеловала со сцены артистка. Большинство комментариев - положительные или удивленные, однако нашлись и те, кто осудил поступок.
«Это что камингаут?», - отметил один из комментаторов.
«Я знала», - подчеркнула другая пользовательница.