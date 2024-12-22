ВИДЕО «Неожиданный поворот»: Солистка популярной украинской группы поцеловала девушку во время концерта

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко неожиданно поцеловала девушку во время концерта. Кадрами поделилась в соцсетях волонтер Олеся Корженевская.

Певица выступила на концерте группы Qarpa (до 2007 года - Фактично Самі), лидером которой является писательница Ирэна Карпа. Выступление Павленко отличилось неожиданным поцелуем.

На видео видно, что на плечах у парня сидела девушка и слушала концерт. Артистка во время выступления подошла к краю сцены, потянулась к ней и поцеловала, после чего вернулась к другим артисткам.

«Неожиданный поворот на концерте», - подчеркнула Корженевская.

Павленко не прокомментировала поцелуй и не рассказала, была ли знакома с девушкой, которую поцеловала. Однако она сделала репост видео в Instagram-рассказах.

«Я и баталии с голосованием в Дії», - подписала кадры солистка.

Речь идет о голосовании за состав жюри Нацотбора на Евровидение 2025 года. Павленко есть среди кандидатов, а голоса украинцев собирают через приложение «Дія».

Поклонники Go_A поддержали звезду.

«Поцелуй девушек, это как-то так нежно, красиво, эстетично», - говорится в одном из комментариев.

Некоторые фанаты даже позавидовали девушке, которую поцеловала со сцены артистка. Большинство комментариев - положительные или удивленные, однако нашлись и те, кто осудил поступок.

«Это что камингаут?», - отметил один из комментаторов.

«Я знала», - подчеркнула другая пользовательница.