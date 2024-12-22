Блейк Лайвли подала в суд на 40-летнего Джастина Бальдони, вместе с которым она снялась в фильме «Все закончится на нас» о женщине, попавшей в абьюзивные отношения. 37-летняя актриса обвинила коллегу в домогательствах, неподобающем поведении на съемках и попытке очернить ее имя, пишет Spletnik со ссылкой TMZ.
Известная актриса обвинила в домогательствах своего партнера по фильму: он показывал непристойные видео и рассказывал о своей порнозависимости
Как пишет издание, в иске, который подала актриса, упоминаются многочисленные случаи, когда Бальдони (он не только сыграл в фильме, но и был его режиссером) заставлял Лайвли чувствовать себя некомфортно. Среди прочего, Джастин якобы показывал Блейк фото и видео обнаженных женщин, рассказывал о своей порнозависимости, хвастался своими победами на сексуальном поприще, обсуждал гениталии актеров и членов съемочной группы, упоминал почившего отца актрисы, а также делал замечания по поводу ее веса.
Информация о том, что Джастин интересовался весом Блейк, уже ранее появлялась в СМИ. Однако источники TMZ сообщили, что Бальдони лишь переживал о своей больной спине, ведь по сценарию фильма ему нужно было поднимать Лайвли на руки. Так или иначе, предполагаемое поведение актера и режиссера привело к тому, что по этому поводу даже было созвано совещание, на котором присутствовал 48-летний муж актрисы, Райан Рейнольдс. На этом совещании прозвучало требование Блейк не добавлять новых интимных сцен с Бальдони помимо ранее утвержденных.
В конце концов, согласно иску, студия приняла все требования, но фильм все же провалился, во многом из-за конфликта Джастина и Блейк. Во время продвижения картины актеры не появлялись вместе на красной дорожке, и их разногласия продолжились, на этот раз касаемо того, как привлекать внимание к проекту.
Бальдони хотел сфокусироваться на теме домашнего насилия, а Блейк - на внутренней силе ее героини. Этот подход актрисы стал причиной обрушившейся на неё критики - многие посчитали, что Лайвли слишком безответственно отнеслась к такой сложной проблеме, как абьюз в отношениях.
Теперь Блейк утверждает, что Бальдони манипулировал общественным мнением, чтобы разрушить ее репутацию. В доказательство тому она приводит некие сообщения, в которых Джастин угрожает ее «уничтожить».
Тем временем адвокат Бальдони, напротив, обвиняет Лайвли в том, что она нацелилась на его клиента, чтобы «обелить» себя, а ее заявления называет ложными и злонамеренными. По его словам, атмосфера на съемках была сложной как раз из-за актрисы, которая постоянно опаздывала и угрожала отказаться от продвижения картины.