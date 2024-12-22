«Ночью отключили электричество!» Семья, которая ведет тяжелую борьбу за свой дом, была оставлена без света в канун Рождества

Менее чем за десять дней до этого Эрко Эльмик, ставший известным благодаря программе Kuuuurija, получил предупреждение от нового владельца дома, что в конце месяца отключат электричество. Сегодня, 22 декабря, настала роковая ночь, когда угроза была реализована. «Обещали, что мы хотя бы не будем встречать Рождество в темноте, но с полуночи электричества нет. В двух холодильниках продукты, которые начинают портиться. Условия для походов в душ и туалет с детьми сильно усложнились», - жалуется в отчаянии Эльмик редакции Kuuuurija.