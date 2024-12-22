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«Ночью отключили электричество!» Семья, которая ведет тяжелую борьбу за свой дом, была оставлена без света в канун Рождества

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Эрко Эльмик
Эрко Эльмик Фото: kuvatõmmis «Kuuuurija» saatest.

Менее чем за десять дней до этого Эрко Эльмик, ставший известным благодаря программе Kuuuurija, получил предупреждение от нового владельца дома, что в конце месяца отключат электричество. Сегодня, 22 декабря, настала роковая ночь, когда угроза была реализована. «Обещали, что мы хотя бы не будем встречать Рождество в темноте, но с полуночи электричества нет. В двух холодильниках продукты, которые начинают портиться. Условия для походов в душ и туалет с детьми сильно усложнились», - жалуется в отчаянии Эльмик редакции Kuuuurija.

Эрко Эльмик, который с самого лета ведет тяжелую борьбу за свой дом, не может ни на минуту расслабиться, он каждый день сталкиваясь с новыми проблемами.

В последнем предупреждении нынешний владелец дома сообщил Эрко, что электричество будет отключено за несколько дней до Нового года, но семья осталась без света еще до Рождества: «С полуночи электричества нет», - говорит Эрко утром в воскресенье.

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