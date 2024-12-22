Моника Беллуччи снялась для глянца в откровенных образах

На снимках Моника, которая в последнее время предпочитает сдержанный стиль в одежде, предстала в откровенных образах, отсылающих к началу ее карьеры в кинематографе. Фотограф запечатлел ее в полупрозрачном черном платье со вставками из сетки в горошек, в облегающем сером платье, под которое актриса явно не надела нижнее белье, и в розовом платье с лифом в стиле Мадонны.