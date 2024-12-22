Моника Беллуччи стала героиней январского номера журнала Telva. 60-летняя актриса снялась в фотосессии авторства Йесуса Иснарда, пишет Spletnik.
Моника Беллуччи снялась для глянца в откровенных образах
На снимках Моника, которая в последнее время предпочитает сдержанный стиль в одежде, предстала в откровенных образах, отсылающих к началу ее карьеры в кинематографе. Фотограф запечатлел ее в полупрозрачном черном платье со вставками из сетки в горошек, в облегающем сером платье, под которое актриса явно не надела нижнее белье, и в розовом платье с лифом в стиле Мадонны.
Наряды Моники дополнили украшения Cartier. За прическу актрисы отвечал звездный парикмахер Джон Нолле, а за мейкап - визажист Летиция Карневале.
Напомним, что Моника Беллуччи недавно снялась в фильме «Битлджус Битлджус», режиссером которого выступил ее возлюбленный, 66-летний Тим Бертон. Тим и Моника встречаются уже около двух лет. Пара часто выходит вместе в свет. Так, недавно актриса и режиссер посетили Международный кинофестиваль в Марокко. Моника появилась перед фотографами в ярко-красном комбинезоне.