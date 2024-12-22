Читатель Elu24 поделился с редакцией фотографиями и видеороликами из центра литовской столицы Вильнюса, украшенного к Рождеству. Она с приятным удивлением отметила разумные цены на еду и большую вовлеченность жителей Литвы в празднование Рождества.«Каждое заведение и магазин постарались. Все оформлено очень красиво», - говорит она.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Жительница Эстонии прогулялась по центру Вильнюса: «Здесь к Рождеству подошли серьезнее, а люди радостнее»
Жительница Эстонии, приехавшая в Вильнюс вместе с мужем, приятно удивлена, что центр города радует глаз и предлагает цены, которые значительно ниже, чем в у нас.