ФОТО И ВИДЕО Жительница Эстонии прогулялась по центру Вильнюса: «Здесь к Рождеству подошли серьезнее, а люди радостнее»

Читатель Elu24 поделился с редакцией фотографиями и видеороликами из центра литовской столицы Вильнюса, украшенного к Рождеству. Она с приятным удивлением отметила разумные цены на еду и большую вовлеченность жителей Литвы в празднование Рождества.«Каждое заведение и магазин постарались. Все оформлено очень красиво», - говорит она.