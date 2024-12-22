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ФОТО И ВИДЕО Жительница Эстонии прогулялась по центру Вильнюса: «Здесь к Рождеству подошли серьезнее, а люди радостнее»

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Читатель Elu24 поделился с редакцией фотографиями и видеороликами из центра литовской столицы Вильнюса, украшенного к Рождеству. Она с приятным удивлением отметила разумные цены на еду и большую вовлеченность жителей Литвы в празднование РождестваКаждое заведение и магазин постарались. Все оформлено очень красиво», - говорит она

Жительница Эстонии, приехавшая в Вильнюс вместе с мужем, приятно удивлена, что центр города радует глаз и предлагает цены, которые значительно ниже, чем в у нас.

«Цены в кафе разумные. В Вильнюсе блюда стоят 6-10 евро, глинтвейн - 6 евро», - рассказывает женщина. «Порции большие. Вчера мы взяли два литовских национальных блюда, кофе, чайник чая и чайник воды. Обедали в старом городе, счет составил около 25 евро», - делится она.

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