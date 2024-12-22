Лечение продолжается: в Букингемском дворце раскрыли правду про рак Карла III

В феврале 2024 года после плановой операции на предстательной железе у короля Карла III была обнаружена онкология.

Какое-то время монарх перестал выполнять свои публичные обязанности и сосредоточился на лечение, но в апреле, в канун годовщины своей коронации, все же вернулся в строй.

Такое быстрое восстановление короля, безусловно, вселило в его подданых надежду, что дела у Карла III весьма неплохи. Однако и через десять месяцев его болезнь не отступила.

Об этом сообщает издание NBC News с отсылкой на источник в Букингемском дворце. Король Великобритании действительно прекрасно себя чувствует, но его лечение от недуга еще не закончено, и продолжится в следующем году.

Инсайдер отметил, что лечение Карла III имеет положительную динамику, онкологию удается контролировать. Для полного выздоровления монарха в его графике уже запланированы определенные терапевтические процедуры.