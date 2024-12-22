Скандальный стилист Алексей Солтан отметил день рождения: «Праздник был скромным, но подарков получил на тысячи евро»

Любитель гламура парикмахер Алексей Солтан отпраздновал свой день рождения и, к своему удивлению, получил в подарок то, о чем давно мечтал - украшения Tiffany & Co., стоимость которых достигает почти десяти тысяч евро. «Время такое, что даже страшно говорить, что я получил в подарок, но могу сказать, что половина квартиры забита подарками», - с гордостью сообщил мужчина редакции. Он также не раскрыл личность человека, который сделал такой щедрый подарок.