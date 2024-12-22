Янис Тимма перед смертью занял у Анны Седоковой крупную сумму денег: подробности

По данным телеграм-канала, Тимма, которому было 32 года, взял деньги в долг у 42-летней Седоковой ещe до того, как пара развелась. Как объяснила одна из подруг певицы, ему нужны были средства, чтобы выплатить алименты на 6-ти летнего сына Кристиана от первой жены Саны Оши.

Также Mash передает, что Анна все еще находится в больнице, куда она по​пала с нервным срывом, поэтому не может явиться в СК, чтобы ответить на вопросы в рамках возможного дела по статье «Доведение до суицида».

В последний раз Седокова виделась с баскетболистом примерно за две недели до его кончины. Во время встречи Янис умолял бывшую жену начать все заново и грозился, что покончит с собой. Анна ему отказала.

Напомним, Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря в подъезде хостела в центре Москвы - сразу после дня рождения Седоковой. Последние минуты жизни баскетболиста попали в объектив камер наблюдения. В тот же день шокированная Седокова была госпитализирована с нервным срывом. Директор певицы рассказал, что она взяла на себя расходы на похороны экс-супруга.