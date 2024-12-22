Сильвия Ильвес о изнуряющем ремонте дома: «Я боюсь выгорания»

«Хотелось бы, чтобы меня было трое, чтобы я успевала полноценно заниматься детьми, справляться с рабочими делами и следить за порядком в доме», - поделилась виолончелистка Сильвия Ильвес в социальных сетях на этой неделе. Среда стала важным днем для ее семьи, так как они переехали в собственный дом.