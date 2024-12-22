«Не успеваю закончить одну фразу, как начинается другая. За 48 часов я спала всего шесть часов!» - говорит Сильвия Ильвес, чье предрождественское время заполнили концерты и ремонт дома.
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Сильвия Ильвес о изнуряющем ремонте дома: «Я боюсь выгорания»
«Хотелось бы, чтобы меня было трое, чтобы я успевала полноценно заниматься детьми, справляться с рабочими делами и следить за порядком в доме», - поделилась виолончелистка Сильвия Ильвес в социальных сетях на этой неделе. Среда стала важным днем для ее семьи, так как они переехали в собственный дом.