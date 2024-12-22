«Привет, меня зовут Лили Филлипс, и сегодня через меня пройдет сотня парней!» - заявила 23-летняя модель OnlyFans о своем намерении за 24 часа переспать со ста разными мужчинами. Этот эксперимент, привлекший в последние недели огромное внимание, закончился для Лили слезами. Также у людей возникли обсуждения о том, как порноиндустрия влияет на жизнь молодых девушек.

В начале декабря на Youtube появился короткометражный документальный фильм режиссера Джоша Питерса I Slept With 100 Men in One Day (Я переспала со 100 мужчинами за один день - прим.ред) продолжительностью почти 50 минут. Как следует из названия, это документальный фильм, в котором 23-летняя модель OnlyFans Лили Филлипс планирует переспать с сотней разных мужчин за один день.

«Люди могут называть меня как угодно: порнозвезда, эскортница, модель OnlyFans, мне все равно», - говорит Лили из Лондона, которая начала свой путь по карьерной лестнице в индустрии для взрослых еще в университете.