Актер, режиссер и сценарист Райн Толк рассказал в программе ETV Sinu uus sugulane о шокирующей правде, которую открыли ему и его сыну. Райн с детства подозревал, что Рейн не был его настоящим отцом, и оказался прав. «Думаю, моя мать хотела поговорить об этом», - говорит Райн. «Она не могла сказать об этом прямо».
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Спустя десятилетия известный эстонский актер узнал, кто его настоящий отец
В программе ETV Sinu uus sugulane 47-летний Рейн Толк рассказал историю о том, как он выяснил свою настоящую родословную и узнал, кто его отец.