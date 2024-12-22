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Спустя десятилетия известный эстонский актер узнал, кто его настоящий отец

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Фото статьи
Фото: Ekraanitõmmis saatest.

Актер, режиссер и сценарист Райн Толк рассказал в программе ETV Sinu uus sugulane о шокирующей правде, которую открыли ему и его сыну. Райн с детства подозревал, что Рейн не был его настоящим отцом, и оказался прав. «Думаю, моя мать хотела поговорить об этом», - говорит Райн. «Она не могла сказать об этом прямо».

В программе ETV Sinu uus sugulane 47-летний Рейн Толк рассказал историю о том, как он выяснил свою настоящую родословную и узнал, кто его отец.

«Я осознал то, что подозревал с детства: Рейн все-таки не был моим настоящим отцом. Я подозревал это, потому что его внешность и манера поведения были совершенно другими», - рассказал актер, добавив, что у Рейна были другие интересы, хобби и взгляды. «Наши отношения с ним были довольно сдержанными», - признается он. Как Райн вместе с сыном Рубеном раскрыл тайну, которая хранилась 45 лет?

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