Едва ли удастся осуществить все, что было задумано. День полон неожиданных событий, далеко не все идет по плану. Но беспокоиться не о чем: происходящее идет на пользу, открывает возможности, о которых и мечтать не приходилось, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 22 ДЕКАБРЯ ⟩ Овнам не стоит волноваться из-за пустяков, а Рыб ждут приятные сюрпризы
Появляется возможность исправить какие-то старые ошибки, в том числе весьма серьезные. С точки зрения общения, это не самый простой день. Даже близкие по духу и отлично понимающие друг друга люди могут ссориться, а порой и обижаться друг на друга. Все удается уладить, но это требует усилий.
Овен
Не волнуйтесь из-за пустяков. День складывается удачно у тех, кто сохраняет спокойствие и не поддается на провокации. Помните: если сегодня и возникают какие-то проблемы, то они далеко не так серьезны, как может показаться. К тому же, не лишним будет проверять любую поступающую информацию, поскольку есть опасность, что кто-то специально вводит вас в заблуждение. День подходит для разговоров о делах. Неважно, будете ли вы их вести на работе или дома, в официальной или неформальной обстановке. Полезно строить планы, обсуждать их с теми, кто может помочь в осуществлении задуманного.
Телец
Осторожность в делах не повредит. День определенно не подходит для того, чтобы принимать решения на ходу, кардинально менять планы, не обдумав все как следует. В том, что касается работы, не будет лишним и совет человека, опыт которого внушает доверие. Иногда со стороны лучше видны и возможности, и вероятные проблемы, не замеченные вами. Но в целом это довольно удачный день. Если в первой его половине вы определитесь с целями и не станете тратить время на пустяки, то наверняка добьетесь успеха. Возможны неожиданные открытия, в том числе важные, и хорошие новости.
Близнецы
Поскольку начинается день удачно, лучше ничего не откладывать надолго. Беритесь за важные дела с самого утра, так ваши шансы отлично справиться с ними будут гораздо выше. Обсуждение серьезных вопросов тоже лучше не планировать на вечер: в это время вам сложнее находить общий язык с теми, кто сомневается в ваших идеях, не готов безоговорочно поддержать их. День хорошо подходит для небольших поездок. Вас радует сама возможность сменить обстановку, посмотреть новые места. В пути не исключены приятные знакомства, а также встречи с людьми, о которых вы много слышали.
Рак
Яркий интересный день, подходящий для того, чтобы взяться за что-то новое или реализовать смелую идею. Вашим начинаниям сопутствует удача. Беритесь за то, что действительно важно, и вы останетесь довольны результатом своих трудов. День подходит для того, чтобы покупать вещи, необходимые для работы, учебы или творчества. Вторая половина дня – подходящее время для сбора и анализа информации, которая может оказаться полезной в ближайшем будущем. Если у вас есть определенные планы, стоит выяснить, что нужно сделать для их осуществления, продумать каждый шаг. Сейчас вы не упускаете ни одной мелочи.
Лев
Начало дня может быть не слишком вдохновляющим. Не исключено, что в это время напомнят о себе какие-то старые проблемы или появятся новые. Но не падайте духом! Все получится, если не отступать перед преградами, никуда не спешить и стараться довести начатое до конца. Со временем ситуация меняется к лучшему, вы чувствуете поддержку звезд. Становится ясно, за что взяться в первую очередь, с чего начать осуществление планов. Вероятны небольшие разногласия с близкими, но вы постараетесь сгладить острые углы, не допустить серьезного конфликта и никому не испортить настроения.
Дева
Не лучший день для того, чтобы строить долгосрочные планы. Не стоит и отказываться от задуманного раньше ради чего-то нового. Сейчас вам может быть трудно реально оценить сложившуюся ситуацию, понять, на чем сосредоточиться и за что взяться в первую очередь. К сожалению, и в отношениях с окружающими не всегда удается разобраться. Но вы отлично справляетесь с повседневными делами, быстро решаете текущие задачи. День подходит для того, чтобы наводить порядок, избавляться от ненужного. Важно при этом не переутомляться, поэтому не забывайте делать небольшие перерывы, восстанавливать силы.
Весы
День отличается нестабильным эмоциональным фоном. Это особенно заметно утром: настроение может меняться из-за любого пустяка. Старайтесь не принимать мелочи близко к сердцу. Обсуждение важных вопросов лучше отложить: чуть позже станет гораздо проще найти и верный тон, и нужные слова. Стоит сосредоточиться на полезных делах. Можно завершить то, что было начато пару дней назад; вы останетесь довольны плодами своих усилий. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Небольшие покупки будут удачными.
Скорпион
Благоприятный день для новых начинаний. Вы с энтузиазмом беретесь за сложные дела, понимаете, что можете отлично справиться с ними, быстро получить нужный результат. Вероятны удачные совпадения; часто именно благодаря им вы замечаете возможности, на которые прежде не обращали внимания. Можно хорошо справиться с делом, совсем недавно казавшимся почти безнадежным. День подходит для решения любых вопросов, связанных с финансами. Интуиция подсказывает, и как заработать денег, и как лучше ими правильно распорядиться.
Стрелец
Не самый плодотворный день, но приятный и интересный. Он хорошо подходит для неформального общения, встреч в непринужденной обстановке. Могут напомнить о себе давние друзья, бывшие коллеги. Не исключено, что у них найдутся для вас хорошие новости или интересные предложения. Вероятны приятные встречи, а также знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. Некоторые Стрельцы подружатся с теми, с кем прежде были связаны только профессиональными отношениями. Не исключено и начало романтической истории на работе.
Козерог
Удачный день, плодотворный и интересный. Он дает возможность получить какую-то ценную информацию, научиться тому, что вскоре обязательно пригодится. Будьте внимательны: любая мелочь может натолкнуть вас на интересные мысли, подсказать, куда двигаться дальше. Вероятен успех в делах, требующих творческого подхода, изобретательности и фантазии. Радует общение с близкими. День хорошо подходит для того, чтобы съездить куда-то с друзьями или родственниками: новые впечатления вдохновляют всех. Удачным будет и домашний праздник, даже если вы устроите его без всякого повода.
Водолей
Не тратьте время напрасно в начале дня. Утро отлично подходит для полезных дел, решения серьезных вопросов. Будет возможность пообщаться с людьми, советы и знания которых окажутся вам полезны. Стоит обсудить планы на ближайшее будущее с друзьями: вероятно, вам подскажут, как лучше воплотить задуманное в жизнь. Вторая половина дня – время, когда особенно важно не идти у эмоций на поводу, следить за своим настроением. Старайтесь не расстраиваться из-за пустяков, не сердиться, если что-то идет не так.
Рыбы
Отличный день для общения. Обсуждение любых вопросов дается легко, можно найти верные ответы на какие-то сложные вопросы. У некоторых Рыб получается найти общий язык с теми, с кем они прежде не ладили, превратить недавних соперников в союзников. Не исключены деловые предложения, обещающие скорый карьерный рост. Подходит день и для работы с документами, обращения в государственные организации. Приятные сюрпризы ждут влюбленных представителей знака. Вероятны романтические сюрпризы, знаки внимания, поднимающие настроение.