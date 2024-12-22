ГОРОСКОП НА 22 ДЕКАБРЯ Овнам не стоит волноваться из-за пустяков, а Рыб ждут приятные сюрпризы

Близнецы

Поскольку начинается день удачно, лучше ничего не откладывать надолго. Беритесь за важные дела с самого утра, так ваши шансы отлично справиться с ними будут гораздо выше. Обсуждение серьезных вопросов тоже лучше не планировать на вечер: в это время вам сложнее находить общий язык с теми, кто сомневается в ваших идеях, не готов безоговорочно поддержать их. День хорошо подходит для небольших поездок. Вас радует сама возможность сменить обстановку, посмотреть новые места. В пути не исключены приятные знакомства, а также встречи с людьми, о которых вы много слышали.

Рак

Яркий интересный день, подходящий для того, чтобы взяться за что-то новое или реализовать смелую идею. Вашим начинаниям сопутствует удача. Беритесь за то, что действительно важно, и вы останетесь довольны результатом своих трудов. День подходит для того, чтобы покупать вещи, необходимые для работы, учебы или творчества. Вторая половина дня – подходящее время для сбора и анализа информации, которая может оказаться полезной в ближайшем будущем. Если у вас есть определенные планы, стоит выяснить, что нужно сделать для их осуществления, продумать каждый шаг. Сейчас вы не упускаете ни одной мелочи.

Лев