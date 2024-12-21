В Таллинне в порту Каласадам утонул 23-летний мужчина

В группе Kalamaja на Facebook была опубликована фотография с вопросом о том, что случилось возле Рыбного рынка. «Кто-нибудь знает, что произошло возле Рыбного рынка?» - спрашивает женщина, опубликовавшая пост в группе.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил, что возле рыбного рынка в воде находился мужчина. «Спасатели вытащили его из воды и передали скорой помощи. Мужчина был без сознания, его доставили в больницу», - рассказал пресс-секретарь.

Координатор Спасательно-координационного цента Департамента полиции и погранохраны (PPA) Яннар Мююр сообщил, что сегодня около 14:20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таллинне, в порту Каласадам, в воде находится человек без сознания. «Тело обнаружили два проходивших мимо человека, которые сразу же начали оказывать ему помощь. По имеющимся данным, они смогли удерживать его голову над водой», - рассказал Мююр.

«На место немедленно прибыли полиция, спасатели и скорая помощь. Спасатели вытащили мужчину из воды и начали реанимацию, после чего передали пострадавшего медикам, которые доставили 23-летнего мужчину в больницу. К сожалению, около 16:00 из больницы сообщили, что спасти жизнь мужчины не удалось», - сообщил Мююр.