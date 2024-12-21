Эстонский продюсер покупает недвижимость на Тенерифе

В редакцию поступил слух, что журналист и продюсер Март Нормет вместе с супругой Бритт Нормет собираются переехать из Эстонии на Тенерифе. «Я уже много лет езжу на Тенерифе, и мне очень нравится это место. Поэтому мы решили обзавестись там своим уголком», - рассказывает Нормет редакции.