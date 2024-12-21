В редакцию поступил слух, что журналист и продюсер Март Нормет вместе с супругой Бритт Нормет собираются переехать из Эстонии на Тенерифе. «Я уже много лет езжу на Тенерифе, и мне очень нравится это место. Поэтому мы решили обзавестись там своим уголком», - рассказывает Нормет редакции.
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Эстонский продюсер покупает недвижимость на Тенерифе
«Я давно туда езжу. Еще в 2014 году написал книгу «Мой Тенерифе». Покупка жилья там была логичным шагом. К тому же замечательно, что мы можем сдавать его в аренду», - объясняет 45-летний продюсер, раскрывая причины покупки.