Кейт Миддлтон и принц Уильям пропустили рождественский обед короля Карла ІІІ. Об этом пишет People.

Британский монарх начинает празднование Рождества на своем ежегодном предрождественском обеде во дворце, но не все близкие люди присутствовали.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и их трое детей, принц Джордж, 11, принцесса Шарлотта, 9, и принц Луи, 6, не пришли на нынешние торжества в Букингемском дворце в четверг, 19 декабря. Пара и их дети уже в Норфолке, Англия, в преддверии традиционного королевского празднования Рождества в поместье Сандрингем.

Между тем 76-летний король Карл III принял нескольких членов королевской семьи на рождественский обед, в частности, своего младшего брата принца Эдварда и его жену Софи, герцогиню Эдинбургскую, принцессу Евгению и принцессу Беатрис, принцессу Анну с мужем.

Брат Карла принц Эндрю и Сара Фергюсон отменили свое появление на рождественском обеде.

Рождественский обед королевской семьи - это частная семейная встреча, и традиция, которую король Карл продолжил со времен правления своей покойной матери, королевы Елизаветы II. Десятки членов семьи собираются примерно за неделю до Рождества на праздничную трапезу в Букингемском дворце в Лондоне. Оттуда покойная королева направлялась в Сандрингем, свое частное поместье в сельской местности Норфолка, и выходила в церковь Святой Марии Магдалины на Рождество со своей семьей.