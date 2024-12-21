Сб, 21.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

У Лаймы Вайкуле отобрали бизнес в России, который работал с 2000-х

Copy
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Paula Äurkste

Она являлась соучредителем фирмы, которая занималась салонами красоты, продавала косметику, мебель и аксессуары. В сентябре 2024 ее компаньон подал иск в суд, чтобы исключить ее из участников ООО, пишет Фокус.

Через полгода судебные разбирательства завершились в его пользу, и теперь Мамедов является единственным учредителем компании. Таким образом, бизнесмен остался единственным учредителем компании, а Вайкуле без прибыли.Латвийскую певицу Лайму Вайкуле оставили без бизнеса в Российской Федерации. Решением суда известную артистку исключили из числа участников фирмы «Лайма-Люкс Рус», которая долгие годы приносила ей доход в России. Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

Компания «Лайма-Люкс Рус»​ была основана Вайкуле и ее партнером Ширазом Мамедовым в начале 2000-х годов. Фирма занималась управлением салонами красоты, а также продажей косметики, мебели и аксессуаров. В 2022 году певица передала свою долю в размере 49% Мамедову, а в сентябре 2024-го Мамедов подал иск, чтобы исключить ее из соучредителей фирмы.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх