У Лаймы Вайкуле отобрали бизнес в России, который работал с 2000-х

Через полгода судебные разбирательства завершились в его пользу, и теперь Мамедов является единственным учредителем компании. Таким образом, бизнесмен остался единственным учредителем компании, а Вайкуле без прибыли.Латвийскую певицу Лайму Вайкуле оставили без бизнеса в Российской Федерации. Решением суда известную артистку исключили из числа участников фирмы «Лайма-Люкс Рус», которая долгие годы приносила ей доход в России. Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

Компания «Лайма-Люкс Рус»​ была основана Вайкуле и ее партнером Ширазом Мамедовым в начале 2000-х годов. Фирма занималась управлением салонами красоты, а также продажей косметики, мебели и аксессуаров. В 2022 году певица передала свою долю в размере 49% Мамедову, а в сентябре 2024-го Мамедов подал иск, чтобы исключить ее из соучредителей фирмы.